Mais de 5 mil veículos do PAC Saúde serão distribuídos para todos os estados e o Distrito FederalRovena Rosa/Agência Brasil
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