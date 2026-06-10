Incêndio na aeronave foi controlado e estava em fase rescaldo por volta das 13h30 desta quarta-feiraReprodução
Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo
De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítimas foram encontradas carbonizadas dentro da aeronave
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