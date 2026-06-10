Incêndio na aeronave foi controlado e estava em fase rescaldo por volta das 13h30 desta quarta-feira - Reprodução

Incêndio na aeronave foi controlado e estava em fase rescaldo por volta das 13h30 desta quarta-feiraReprodução

Publicado 10/06/2026 14:40

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida na queda de uma avião de pequeno porte em Marília, no interior de São Paulo, no fim da manhã desta quarta-feira, 10. A queda aconteceu perto de um campo de futebol, nas proximidades do aeroporto da cidade, de onde havia decolado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encontradas carbonizadas dentro da aeronave. O estado de saúde da pessoa ferida não foi informado.

A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital das Clínicas, em Marília. As vítimas não tinham sido identificadas até a publicação desta reportagem.

Ainda segundo os bombeiros, o incêndio na aeronave foi controlado e estava em fase rescaldo por volta das 13h30 desta quarta-feira.

Em nota, a concessionária Rede Voa, que administra o aeroporto, informou que a aeronave decolou com três pessoas a bordo por volta das 11h e retornaria à Marília.

A aeronave, de prefixo PT-MDB, estava em situação regular, de acordo com dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião Beech Aircraft 58 estava registrado em nome de Carlos Eduardo Alves.