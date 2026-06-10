PF busca esclarecer se houve gestão temerária ou fraudulentaArquivo / Divulgação / PF
Master: PF investiga aplicação irregular de R$ 3 milhões de fundo previdenciário em PE
Operação Take Over apura suspeitas de gestão irregular de recursos do PreviPaulista
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Polícia Civil apreende mais de 50 mil figurinhas e mil álbuns suspeitos de falsificação em SP
Operação também recolheu mais de mil camisetas da Seleção Brasileira
Publicada medida que visa melhorar atendimento no SUS
Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente prevê diretrizes para reduzir incidentes e eventos adversos
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Porcentual que diz que escândalo afeta mais a família do senador subiu de 9% para 16%
Homem é preso por se apropriar de R$ 200 mil da avó de 87 anos no DF
Polícia afirma que neto utilizava confiança da vítima para controlar renda e reservas financeiras
Michelle diz que apoiará Flávio Bolsonaro 'no momento certo'
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