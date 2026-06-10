Todo material apreendido será submetido à perícia, que deve confirmar a falsificação dos itens - Divulgação / Polícia Civil

Todo material apreendido será submetido à perícia, que deve confirmar a falsificação dos itensDivulgação / Polícia Civil

Publicado 10/06/2026 10:17

A Polícia Civil apreendeu, nesta terça-feira (9), mais de 50 mil figurinhas, cerca de mil álbuns do torneio e 1.039 camisetas da Seleção Brasileira com indícios de falsificação. A ação ocorreu durante uma operação realizada nos bairros do Brás e do Canindé, na região central de São Paulo.

Todo material apreendido será submetido à perícia, que deve confirmar a falsificação dos itens Divulgação / Polícia Civil

A operação foi conduzida por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em pontos tradicionais de comércio popular da capital paulista. As ações de fiscalização ocorreram em estabelecimentos localizados na Avenida Rangel Pestana, no Brás, e nas ruas Vautier e Alexandrino Pedroso, no Canindé.

Quatro pessoas flagradas comercializando os produtos foram autuadas por crime contra a propriedade industrial, relacionado à venda de mercadorias falsificadas. Todo o material apreendido será submetido à perícia, que deve confirmar a falsificação dos itens.

O delegado titular da 1ª DIG, Wagner Carrasco, alerta o consumidor sobre os cuidados necessários ao adquirir esses tipos de produtos.



"É importante verificar a qualidade do item, a procedência e a confiabilidade do estabelecimento onde ele está sendo comercializado, além de observar possíveis disparidades de preço. Quando o valor é muito inferior ao praticado no mercado, há indícios de que se trata de um produto falsificado", explica.