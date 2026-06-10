Lula diz que a previsão é que El Niño seja muito violento e que acarrete vários desastres ambientais - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula diz que a previsão é que El Niño seja muito violento e que acarrete vários desastres ambientaisMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 10/06/2026 20:18

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 10, que seu governo está preparado para as possíveis consequências do El Niño, fenômeno climático que pode aumentar o volume de chuvas no Sul do país, além de agravar as secas e provocar queimadas nas demais regiões.



"Pela primeira vez, a gente está saindo na frente inclusive na luta às possíveis queimadas que vão vir, porque a perspectiva é que o El Niño vai ser muito violento e que a gente pode ter mais desastres climáticos. Pela primeira vez, nós estamos preparados, antecipadamente, para enfrentar essa situação", declarou o petista em discurso durante o anúncio de medidas relacionadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto.