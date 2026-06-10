Toffoli entende que o prazo de 60 dias deve se aplicar aos deveres que exigem mais preparação das plataformasRosinei Coutinho / STF
Toffoli propõe prazo de 60 dias para big techs aplicarem obrigações estruturais
Mudanças devem cumprir normas de responsabilidade pelos conteúdos publicados pelos usuários
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