Próxima etapa é a instalação de uma Comissão Especial na Câmara dos DeputadosKayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Entenda quais os próximos passos da PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos no Congresso
Projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça
Entenda quais os próximos passos da PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos no Congresso
Projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça
Correios vão ajudar a distribuir veículos para atendimento do SUS
Frota inclui ambulâncias, unidades odontológicas móveis, vans e ônibus
Lula diz que dará aval para governo cobrar devolução de celulares roubados em posse de cidadãos
Presidente anunciou decisão durante sessão plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável
PM publica decreto que aposenta tenente-coronel acusado de feminicídio
Geraldo Rosa Neto, que está preso, foi transferido para a reserva
PT pede investigação se orçamento de 'Dark Horse' virou caixa 2 da campanha de Flávio
Advogados da legenda querem a apuração se houve abuso de poder econômico e desvio de recursos para financiamento clandestino à pré-campanha do senador
Secretaria de Saúde de SP investiga novo caso suspeito de ebola
Brasileira viajou a trabalho para a República Democrática do Congo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.