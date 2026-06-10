Pix Pensão busca para facilitar o pagamento da pensão alimentícia sem que beneficiário tenha que acionar a JustiçaMarcello Casal Jr/Agência Brasil
CCJ do Senado aprova Projeto que cria o Pix Pensão alimentícia e texto vai ao plenário
Pagamento passa a ser debitado automaticamente em contas que não recebem salário por vínculo empregatício
CCJ do Senado aprova Projeto que cria o Pix Pensão alimentícia e texto vai ao plenário
Pagamento passa a ser debitado automaticamente em contas que não recebem salário por vínculo empregatício
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