Região Sul do país foi escolhida para testagem da vacina da dengue produzida pelo ButantanWalterson Rosa/ MS
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