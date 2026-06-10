Gilmar Mendes disse que a ausência de estudos prévios de impacto financeiro pode gerar a anulação das medidasMarcelo Camargo / Agência Brasil
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Ministro disse que despesas devem levar em conta o impacto econômico
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Declaração foi dada durante o anúncio de medidas relacionadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente
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