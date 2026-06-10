Além do golpe financeiro, vítima também sofria humilhações dentro da própria casa - Arquivo / Agência Brasil

Além do golpe financeiro, vítima também sofria humilhações dentro da própria casaArquivo / Agência Brasil

Publicado 10/06/2026 09:22

Um homem, de 37 anos, foi preso, nesta terça-feira (9), por transferir aproximadamente R$ 200 mil da conta da avó, de 87 anos, sem o consentimento da idosa, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Segundo a investigação, o homem instalou o aplicativo bancário da avó em seu próprio celular e desviava dinheiro com frequência. Utilizando a senha da idosa, obtida por meio da relação de confiança entre os dois, ele passou a administrar a renda mensal da vítima e suas reservas financeiras sem autorização. Além disso, também teria privado a avó de alimentos e de cuidados essenciais.

A vítima recebia cerca de R$ 8 mil por mês, valor que, segundo a polícia, vinha sendo apropriado pelo neto desde dezembro de 2025.

"Ela recebe uma renda mensal de R$ 8 mil. Considerando o período investigado, já são aproximadamente R$ 48 mil apenas da renda mensal. Além disso, ele retirou cerca de R$ 160 mil que estavam guardados na poupança dela", afirmou a delegada.

Além do golpe financeiro, a vítima também sofria uma série de humilhações dentro da própria casa. A investigação aponta que o neto a chamava de "demônio" e afirmava que o único exame de que ela precisava era o "de corpo de delito final".

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin), apontou que o suspeito também fazia constantes ameaças de matar os cachorros da avó, o que foi considerado pela Justiça uma forma de violência psicológica.

O denunciado também teria ameaçado a própria mãe, de 55 anos, durante a apuração do caso, após ela confirmar, em depoimento prestado à delegacia especializada, as denúncias feitas pela avó.

O réu é acusado de oito crimes cometidos contra a própria avó e a mãe. Caso seja condenado por todas as acusações, a soma das penas pode chegar a 24 anos de prisão.