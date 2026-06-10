Vítima e mais três irmãos decidiram parar em restaurante na BR-040 para almoçar - Reprodução / Google Street View

Vítima e mais três irmãos decidiram parar em restaurante na BR-040 para almoçarReprodução / Google Street View

Publicado 10/06/2026 08:13 | Atualizado 10/06/2026 11:12

Uma mulher, não identificada, de 52 anos, morreu nesta terça-feira (9), após almoçar um escondidinho de camarão em um restaurante às margens da BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima e mais três irmãos retornavam de um passeio no Rio de Janeiro para Goiás, onde a família mora. Eles decidiram parar em um restaurante na altura do km 505 da BR-040, na região do Vale das Acácias, para almoçar. A mulher, que estava sem os óculos, ao se servir, colocou uma porção de escondidinho de camarão no prato.



A vítima comeu apenas uma garfada do alimento quando foi avisada por um dos irmãos de que o escondidinho era de camarão, alimento ao qual era alérgica. Logo em seguida, ela começou a apresentar falta de ar e perdeu a consciência.



Pessoas que estavam no restaurante tentaram reanimar a vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica também realizou manobras de ressuscitação, mas a mulher não resistiu e morreu no local.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.