Implementação da política será compartilhada entre União, estados e municípios - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Implementação da política será compartilhada entre União, estados e municípiosMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 10/06/2026 10:10

A Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) começa a ser implementada nesta quarta-feira (10). A medida visa à melhoria contínua do atendimento, com foco na redução de riscos e danos evitáveis, além da promoção do cuidado mais eficiente e centrado no cidadão.



A nova política, publicada no Diário Oficial da União, estabelece diretrizes que deverão ser adotadas de forma progressiva por serviços públicos e privados, incluindo instituições filantrópicas, civis e militares, além de unidades de ensino e pesquisa vinculadas ao SUS.



Entre os principais objetivos está a redução de incidentes e eventos adversos relacionados à assistência em saúde. A proposta também prevê a integração entre os diferentes níveis de atendimento.



Outro eixo central é o incentivo à participação ativa de pacientes, familiares e cuidadores nas decisões clínicas. Entre as diretrizes, destacam-se:



- a integração da qualidade e da segurança do paciente aos instrumentos de planejamento e financiamento do SUS;

- o fortalecimento da governança interfederativa;

- a incorporação de tecnologias digitais e inovação no cuidado em saúde.



Implementação

A medida será implantada a partir de dimensões que envolvem governança, gestão institucional, práticas assistenciais, educação em saúde e uso de dados. Essas dimensões se desdobram em eixos de ação que orientam a execução da política em todos os níveis de atenção.



A portaria também define áreas prioritárias:



- segurança na atenção primária, hospitalar, serviços de urgência e atendimento domiciliar;

- uso seguro de medicamentos;

- prevenção de infecções;

- identificação correta do paciente

- comunicação entre equipes.



Monitoramento

A implementação da política será compartilhada, de forma progressiva, entre União, estados, Distrito Federal e municípios. O Ministério da Saúde ficará responsável por coordenar a estratégia nacional, definir indicadores, apoiar tecnicamente os entes federativos e promover ações de capacitação e sensibilização.



A finalidade é alinhar ações já existentes, como o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e promover avanço estruturado na qualidade do atendimento.