Lula está nove pontos à frente de Flávio Bolsonaro no 1º turno - Agência Brasil

Lula está nove pontos à frente de Flávio Bolsonaro no 1º turnoAgência Brasil

Publicado 15/06/2026 08:34

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa de segundo turno da eleição presidencial, caso o pleito fosse realizado hoje, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.



De acordo com o levantamento, o petista registra 49% das intenções de voto contra 43% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma vantagem de 2 pontos percentuais a mais do que a registrada na pesquisa anterior, divulgada em maio, quando o petista tinha 47% e o senador os mesmos 43% no segundo turno e estavam empatados tecnicamente por conta da margem de erro de 2 p.p. Na pesquisa divulgada nesta segunda-feira, brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8% e os eleitores que afirmaram não saber 1%.



Lula também lidera os cenários de segundo turno sobre os outros candidatos testados pelo Nexus. Em relação ao ex-governador Romeu Zema (Novo), a vantagem do atual presidente é de 10 pontos percentuais, com o petista registrando 49% ante 39% do mineiro.



Na disputa entre Lula e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 48% das intenções de voto contra 39% do goiano. Já na simulação com Renan Santos (Missão), o petista aparece com 49%, enquanto o empresário registra 36%.

1º turno

O presidente Lula tem 9 pontos de vantagem em relação a Flávio Bolsonaro nas intenções de voto no 1º turno. Na simulação , o petista registrou 42% ante 33% do senador. Em maio, Lula registrava 40% e Flávio, 35%.



Caiado e o Renan Santos aparecem com 4%, cada, empatados tecnicamente com Zema, o ex-ministro Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante), que têm 2%, cada. O deputado federal Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 1%, cada. Brancos, nulos ou nenhum somam 5%, enquanto eleitores que dizem não saber são 3%.

Rejeição

A rejeição a Flávio para a disputa a 52%, o maior porcentual de rejeição de Flávio na série histórica. Desde abril, a rejeição ao filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro vem aumentando, sempre dentro da margem de erro. A trajetória, porém, é de alta. Em abril, 48% dos entrevistados diziam que não votariam no senador de jeito nenhum. Em maio, subiu para 50%. Agora, são 52%.



Enquanto isso, 25% dizem que Flávio é o único candidato em que votariam, enquanto 20% afirmam que poderiam votar nele.



Flávio Bolsonaro está atrás apenas do deputado federal Aécio Neves (PSDB) no quesito rejeição: 62% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no tucano.



O presidente Lula, para efeito de comparação, é rejeitado por 47% dos entrevistados, enquanto 38% dizem que ele é o único em que votariam e 14%, que poderiam votar nele.



Ronaldo Caiado é rejeitado por 37%. Romeu Zema, por 39%. Renan Santos, por 36%, mesmo porcentual de Joaquim Barbosa. Cabo Daciolo é rejeitado por 46% e Augusto Cury, por 35%.



O levantamento mostra, ainda, que Lula é apontado como o candidato com maior preferência para ser eleito. 40% dizem que preferem que ele tenha mais quatro anos na Presidência (eram 39% no mês passado). 31% afirmam que preferem Flávio ou algum outro candidato apoiado por Jair Bolsonaro (eram 34% há um mês). O porcentual dos que preferem um candidato que não seja apoiado nem por Lula, nem por Flávio subiu de 18%, em maio, para 24% em junho.



O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.