Segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro já havia sido negada pela Polícia FederalSeap-SP / Divulgação
PGR rejeita nova proposta de delação de Vorcaro
É a segunda vez que o banqueiro tem acordo de colaboração negado
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