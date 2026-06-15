Motta disse que convocou reunião de líderes para esta terça-feira (16)Agência Brasil
Motta anuncia votação do PL da misoginia na Câmara para esta semana
Projeto equipara preconceito contra o gênero feminino ao crime de racismo
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