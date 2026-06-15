Não polarizados são os eleitores que não engajam com o antilulismo nem com o antibolsonarismo - Agência Brasil

Não polarizados são os eleitores que não engajam com o antilulismo nem com o antibolsonarismoAgência Brasil

Publicado 15/06/2026 15:31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto entre os eleitores chamados de "não polarizados" na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15. Entre esses eleitores, Lula tem 35% no cenário mais amplo de 1º turno, contra 26% de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).