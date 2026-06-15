Vítima praticava esporte radical conhecido como 'rope jumping', similar ao 'bungee jumping' - Reprodução / Redes sociais

Vítima praticava esporte radical conhecido como 'rope jumping', similar ao 'bungee jumping'Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/06/2026 13:59

A mãe da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que morreu no sábado, 13, em Limeira, no interior de São Paulo , ao ser jogada de uma ponte sem corda de proteção, se pronunciou nas redes sociais após a morte da filha. Em uma publicação no Instagram neste domingo, 14, Valdenia Rodrigues escreveu: "Como está me doendo sua partida".

"Minha filha amada, só hoje eu quis te abraçar mais de mil vezes. Como está me doendo sua partida. Te amo eternamente, minha princesa. E muito obrigada por fazer parte da minha vida durante esses 21 anos. Que honra foi ouvir você me chamar de mãe. Deus, obrigada por esse privilégio", escreveu nas redes sociais.

A corda, que deveria ser presa ao corpo de Maria Eduarda, foi esquecida no chão. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento da queda. A vítima é carregada, de bruços, por dois instrutores enquanto um terceiro observa. Pouco antes de a jovem ser lançada, alguém que não aparece nas imagens pergunta: "É a corda, né?"

Depois que Maria Eduarda é jogada da ponte, a pessoa que grava o vídeo grita: "Gente, a corda!". A testemunha filma o equipamento de proteção que ficou no chão.

No bungee jump, a corda deve ser presa aos pés da pessoa e produz um "efeito iôiô". Já no rope jump, a pessoa é presa com cordas pela cintura e pelo peitoral, ficando "sentada" durante o salto.

Maria Eduarda chegou a publicar uma sequência de stories na manhã de sábado, antes do salto, nos quais mostrou pulseiras de identificação e o local da atividade. "Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?", escreveu em tom de brincadeira.

A investigação do caso

Seis pessoas foram conduzidas ao Distrito Policial de Limeira para prestar esclarecimentos, sendo que três permaneceram detidas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os detidos têm 27, 32 e 42 anos e foram presos em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção direta de matar, mas se assume o risco.

Neste domingo, 14, a Justiça converteu em preventiva a prisão dos três detidos em flagrante. A prisão preventiva não tem prazo e pode ser mantida enquanto as autoridades judiciárias julgarem necessário.

De acordo com a SSP, as investigações prosseguem para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.