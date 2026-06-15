Vítimas foram identificadas como Elaine Petelin e Devair Bispo dos Santos - Reprodução / Redes sociais

Vítimas foram identificadas como Elaine Petelin e Devair Bispo dos SantosReprodução / Redes sociais

Publicado 15/06/2026 10:25

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante neste domingo (14) por matar a facadas o pai e a madrasta em Salto, no interior de São Paulo. Segundo informações preliminares, o suspeito seria usuário de drogas.

As vítimas, identificadas como Elaine Petelin e Devair Bispo dos Santos, teriam sido assassinadas, segundo familiares, enquanto dormiam em casa, no bairro Parque da Laguna.

Após o crime, o jovem furtou os celulares das vítimas. Ele passou por atendimento médico e permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a faca utilizada no crime foi apreendida e passará por perícia, assim como o imóvel. Os corpos seguiram para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguardam liberação.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Itu como homicídio.