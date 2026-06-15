Vítimas foram identificadas como Elaine Petelin e Devair Bispo dos SantosReprodução / Redes sociais
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