Vítimas foram identificadas como Elaine Petelin e Devair Bispo dos SantosReprodução / Redes sociais

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Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante neste domingo (14) por matar a facadas o pai e a madrasta em Salto, no interior de São Paulo. Segundo informações preliminares, o suspeito seria usuário de drogas.
As vítimas, identificadas como Elaine Petelin e Devair Bispo dos Santos, teriam sido assassinadas, segundo familiares, enquanto dormiam em casa, no bairro Parque da Laguna.
Após o crime, o jovem furtou os celulares das vítimas. Ele passou por atendimento médico e permaneceu à disposição da Justiça.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a faca utilizada no crime foi apreendida e passará por perícia, assim como o imóvel. Os corpos seguiram para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguardam liberação.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Itu como homicídio.