Enem é considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Enem é considerado a principal forma de entrada na educação superior no BrasilMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/06/2026 13:06





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A inscrição será confirmada somente após o processamento da taxa pelo Banco do Brasil.



Isentos O Inep avisa que o valor referente à taxa de inscrição não será devolvido, exceto em caso de cancelamento desta edição do Enem, assim como o pagamento em caso de duplicidade. edital do exame esclarece que é proibido transferir o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição do Enem para outro participante.A inscrição será confirmada somente após o processamento da taxa pelo Banco do Brasil.





O mesmo vale para os participantes do programa Pé-de-Meia do



Também não pagam taxa de inscrição os participantes do Enem 2026 que usarão os resultados das provas para solicitar o certificado de conclusão do ensino médio e que estão inscritos no



Enem O participante concluinte do ensino médio em escola da rede pública em 2026 é isento da taxa de inscrição e, por isso, não será gerada guia para pagamento.O mesmo vale para os participantes do programa Pé-de-Meia do Ministério da Educação (MEC) que terminam o ensino médio em 2026.Também não pagam taxa de inscrição os participantes do Enem 2026 que usarão os resultados das provas para solicitar o certificado de conclusão do ensino médio e que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico)