Disputa pelo apoio de Lula vinha sendo travada pelos dois principais nomes da corrida estadual - Reprodução / Redes sociais

Disputa pelo apoio de Lula vinha sendo travada pelos dois principais nomes da corrida estadualReprodução / Redes sociais

Publicado 16/06/2026 13:29 | Atualizado 16/06/2026 13:34

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou apoio à pré-candidatura de João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, também buscava respaldo do PT.



"Eu e o meu partido estamos apoiando João Campos para governador do Estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico", diz o presidente em vídeo divulgado nas redes sociais de João Campos.