Lula emitiu declaração sobre delegacias durante discurso no ConselhãoRicardo Stuckert / PR
Frente parlamentar e associação repudiam fala de Lula sobre delegacias e celulares roubados
Presidente disse que população teme 'tipo de policial' que vai encontrar
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