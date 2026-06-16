Vereador relatou que já havia sofrido ameaças - Reprodução / Instagram

Vereador relatou que já havia sofrido ameaçasReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 09:23

Um assessor morreu e um vereador ficou ferido após serem alvo de um ataque a tiros, na noite desta segunda-feira (15), em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cabo Deyvison (PL) realizava uma transmissão ao vivo nas redes sociais no momento dos disparos.

O caso aconteceu em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Alto de São Manoel. Segundo o parlamentar, ele fazia uma live de denúncia sobre a qualidade do atendimento hospitalar, quando um carro "blindado" parou na esquina. Em seguida, passageiros do veículo atiraram com um fuzil.

O assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, que atuava como cinegrafista da transmissão ao vivo, foi atingindo e não resistiu aos ferimentos. O vereador sofreu um disparo em cada perna, recebeu os primeiros atendimentos na UPA e seguiu para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

Cabo Deyvison declarou que já tinha recebido ameaças recentemente. Para o delegado Renato Oliveira, o crime pode ter ocorrido em retaliação a publicações do vereador contra facções criminosas que atuam na cidade. Depois do atentado, a Polícia Civil localizou o veículo e encontrou um carregador de fuzil.

Em nota, a equipe do parlamentar lamentou a morte de Alyson Diego e pediu orações pela recuperação do vereador.

"A equipe do vereador Cabo Deyvison informa que, durante uma fiscalização realizada na UPA, o parlamentar sofreu um atentado a tiros. (...) Neste momento de dor e preocupação, pedimos orações pela recuperação de Cabo Deyvison e pela família da vítima, que enfrenta uma perda irreparável. A equipe seguirá informando a população com responsabilidade, à medida que novas informações oficiais forem confirmadas."

A governadora Fátima Bezerra (PT) declarou que recebeu a notícia do atentado com "profunda indignação" e afirmou que mobilizará as forças de segurança para a elucidar o crime.

"Determinei empenho total das nossas forças de segurança para que deem uma resposta rápida ao caso e que o crime seja investigado com todo rigor pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Continuarei acompanhando o trabalho das forças de segurança para garantir que aqueles que desafiam o Estado e atentam contra a vida sejam responsabilizados e levados à Justiça para que respondam por seus atos criminosos."

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O prefeito de Mossoró, Marcos Medeiros (Republicanos), repudiou o ataque e exigiu uma investigação "rigorosa".

"Repudio com firmeza toda e qualquer forma de violência. É fundamental que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa e célere, para que esse ato criminoso seja devidamente esclarecido e os responsáveis identificados e punidos na forma da lei", afirmou em publicação nas redes sociais.

O vereador Cabo Deyvison segue internado e sem risco de vida. A Polícia Civil vai investigar o caso.