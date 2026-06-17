Mulher se irritou após receber orientações sobre procedimentos de check-in e passou a agredir funcionárias - Reprodução / X

Mulher se irritou após receber orientações sobre procedimentos de check-in e passou a agredir funcionáriasReprodução / X

Publicado 17/06/2026 10:58

Quatro funcionárias da companhia aérea Latam foram agredidas durante uma confusão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O episódio ocorreu na madrugada de terça-feira, 16, após um desentendimento relacionado aos procedimentos de check-in.