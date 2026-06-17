O custo das hospedagens de Hugo Motta e Ciro Nogueira foram por volta de R$ 90 mil cada - AFP e Agência Brasil

O custo das hospedagens de Hugo Motta e Ciro Nogueira foram por volta de R$ 90 mil cadaAFP e Agência Brasil

Publicado 17/06/2026 17:56

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, cobrou de um funcionário que garantisse privacidade total na organização de um jantar, em Lisboa, que contaria com a presença do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que há época exercia apenas o cargo de deputado federal.

Em junho de 2024, Vorcaro organizou o encontro com as autoridades em um restaurante da capital de Portugal, durante as atividades do Fórum de Lisboa, evento apelidado pela classe política de "Gilmarpalooza". Além de Ciro e Hugo, o banqueiro também convidou o empresário Bruno Ferrari e o deputado federal Doutor Luizinho (PP-RJ).

Motta confirmou que viajou de carona em avião de Vorcaro e alegou não ver crime na relação. Procurado, o deputado Luizinho não respondeu. O empresário Ferrari ainda não foi localizado.

Em áudio enviado a Leo Serrano, Vorcaro afirmou que possuía uma "lista de homens" que compareceriam ao jantar e demonstrou preocupação com a possibilidade de serem vistos juntos, pois Lisboa estaria lotada naquela época do ano e o restaurante escolhido não teria a privacidade adequada.

"Leo, preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada, eu tive lá no lugar agora. Tive uma reunião lá no clube. Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá pra ver tudo lá dentro", afirmou.

Na sequência, Vorcaro pede que um funcionário seja posicionado em frente ao elevador do restaurante para impedir que qualquer pessoa que não esteja na lista de convidados seja impedida de acessar o local.

"Assim, pode ser o papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista. A entrada é até tranquilo não tem nem problema entrar pela entrada normal da rua não. O problema é depois que pega elevador e vai para o andar lá. Então não pode deixar ninguém, porque tem outros andares".

O banqueiro mencionou que o jantar em Lisboa não poderia repetir o roteiro de um outro encontro em Nova York em que pessoas não convidadas teriam acessado um encontro privativo. No mês anterior daquele ano, Vorcaro realizou uma degustação de whisky e charutos com a presença de autoridades no bar The Carniege Club, em Nova York.

Na viagem a Lisboa, Motta e Ciro viajaram com Vorcaro e tiveram as estadias no luxuoso hotel Four Seasons custeadas pelo banqueiro. O relatório da Polícia Federal (PF) que descreve esses encontros e o pagamento das despesas informa que somente as cinco diárias de Ciro custaram R$ 91 mil pela cotação do euro na data.