Bombeiros conseguiram conter o fogo no veículo e na vegetação - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Bombeiros conseguiram conter o fogo no veículo e na vegetaçãoDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 18/06/2026 10:17

Um acidente entre um carro e um caminhão-reboque deixou um homem morto e carbonizado na tarde desta quarta-feira (17), na MGC-135, em Engenheiro Navarro, na região Norte de Minas Gerais. Outras três pessoas tiveram ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no km 440 da rodovia. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram um Fiat Palio tomado pelas chamas.

Segundo as informações iniciais, o carro saiu da pista após colidir com um caminhão-reboque que trafegava no sentido contrário. O veículo de carga fazia o trajeto de São Paulo para a Bahia.

A estrutura do carro foi totalmente consumida pelas chamas, que se espalharam para a vegetação às margens da rodovia. Os militares conseguiram conter o fogo no veículo e na vegetação em uma operação que durou cerca de uma hora.

Três ambulâncias, duas do Samu e uma da concessionária Eco135, também prestaram atendimento às vítimas. Quatro pessoas se envolveram no acidente, três com ferimentos leves, e o condutor do Fiat Palio morreu no local. As identidades não foram confirmadas.