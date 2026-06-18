Causas do incêndio ainda não foram divulgadasReprodução / TV Globo
Um incêndio atingiu cerca de dez moradias por volta das 4h da manhã desta quinta-feira (18) na comunidade de Paraisópolis, que fica na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas.
Um incêndio atingiu cerca de dez moradias por volta das 4h da manhã desta quinta-feira (18) na comunidade de Paraisópolis, que fica na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas.
Dez viaturas foram enviadas para o local e as chamas foram controladas agora no início da manhã. A maioria das famílias que reside na comunidade e que teve suas casas consumidas pelas chamas, não conseguiu retirar boa parte de seus pertences.
A região atingida pelas chamas fica próxima à Avenida Hebe Camargo, de grande movimentação. Apesar disso, o transporte público no local não sofreu impacto.
A Defesa Civil de São Paulo informou que também encaminhou equipes à comunidade para realizar acolhimento às famílias.
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