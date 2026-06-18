Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em três estados - Divulgação

Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em três estadosDivulgação

Publicado 18/06/2026 22:22

São Paulo - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18, a Operação Voo Cancelado, com o objetivo de desarticular um braço do Primeiro Comando da Capital (PCC) voltado ao tráfico internacional de drogas por meio da utilização de aeronaves. A PF fez buscas em quatro endereços e procura quatro suspeitos nas cidades de Jales, no interior de São Paulo, em Rio Brilhante e em Nova Alvorada do Sul (ambas em Mato Grosso Sul) e também em Balneário de Arambaré (RS).

Um dos investigados, apontado como piloto da aeronave utilizada no transporte da droga, foi localizado na Colômbia após cooperação internacional coordenada pela PF.

A operação é resultado de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Jales e decorre da apreensão de 663 kg de cocaína realizada em julho de 2022, após uma aeronave ligada ao PCC efetuar pouso forçado na zona rural de Pontalinda, em São Paulo. Na ocasião, os ocupantes do avião conseguiram fugir antes da chegada das equipes policiais.

Ao longo das investigações, foram identificados o piloto e o tripulante da aeronave, além dos responsáveis pelo apoio logístico em solo, pelo transporte da carga e pela negociação da aeronave usada pela organização criminosa.

O principal investigado teve seu nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol e foi localizado na Colômbia por meio da atuação conjunta de adidos da Polícia Federal e autoridades colombianas, no âmbito da cooperação policial internacional.

Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Federal apreendeu veículos, equipamentos eletrônicos, documentos e armas de fogo — entre fuzis, pistolas, munições e outros equipamentos de calibre restrito.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações. A PF informou que os materiais apreendidos na operação desta quinta serão submetidos à análise pericial para aprofundamento das apurações.