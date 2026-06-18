Jovem afirmou à Polícia Militar de Minas Gerais que já estava embriagada quando os abusos começaramDivulgação / PMMG
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Polícia investiga quatro menores de idade envolvidos na ação
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