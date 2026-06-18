Lei da dosimetria foi promulgada pelo Congresso após os parlamentares derrubarem o veto de LulaAntônio Cruz/Agência Brasil
PGR se manifesta contra suspensão da Lei da Dosimetria
Parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF)
PGR se manifesta contra suspensão da Lei da Dosimetria
Parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF)
STF decide anular absolvição do acusado de estuprar Mariana Ferrer
Votação foi unânime e empresário deverá ser julgado novamente
Programa de atenção domiciliar amplia cuidado aos idosos no país
Municípios poderão ter incremento de até R$ 10 mil por equipe
Líder da oposição diz que Jaques Wagner vai ter que se explicar; operação compromete governo Lula
Izalci Lucas (PL-DF) afirma que CPMI sobre o Banco Master já deveria ter sido lida
Pai e madrasta são condenados a mais de 300 anos de prisão por exploração sexual de menores
Casal ameaçava duas adolescentes para obrigá-las a produzir fotos e vídeos pornográficos
El Niño fará Brasil ter inverno com menos frio, prevê meteorologia
Fenômeno afetará setor elétrico de diversas formas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.