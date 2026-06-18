Nunes Marques fez o pronunciamento na abertura da sessão da corte do Dia Internacional de Combate ao Discurso de ÓdioCarlos Moura/STF
Nunes Marques diz que discurso de ódio é incompatível com a democracia
Ministro promete que TSE vai estar comprometido com eleições libres, seguras e inclusívas
Nunes Marques diz que discurso de ódio é incompatível com a democracia
Ministro promete que TSE vai estar comprometido com eleições libres, seguras e inclusívas
Spoiler Night abre edição dos 25 anos da Hora do Horror no Hopi Hari
Evento exclusivo acontece em 13 de agosto, em Vinhedo (SP), e dá acesso antecipado às novidades da edição comemorativa antes da abertura oficial ao público
Delegado pede ao STF para ouvir Bolsonaro sobre arma apreendida
Equipe de segurança impediu polícia de intimar ex-presidente
Adolescente de 14 anos é morta a tijoladas por amigo; jovem foi preso e confessou o crime
Agressor diz ter recebido ameaças no bairro onde morava e suspeitou de armadilha por parte da vítima
STF soma 3 votos a 0 para anular absolvição no caso Mariana Ferrer
Dias Tóffoli e Nunes Marques acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes
Relator da PEC do BC, senador da oposição diz que Jaques Wagner nunca tratou de Emenda Master
Plínio Valério diz que nenhuma das acusações feitas a ele 'correspondem absolutamente à verdeade'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.