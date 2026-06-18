Primeiro fim de semana da Hora do Horror 'Apocalipse' - Divulgação / Eudes Corrêa

Primeiro fim de semana da Hora do Horror 'Apocalipse'Divulgação / Eudes Corrêa

Publicado 18/06/2026 18:04

Antes que os monstros tomem conta oficialmente do Hopi Hari em 2026, um grupo seleto de visitantes terá a oportunidade de descobrir em primeira mão tudo o que foi preparado para a edição de 25 anos da Hora do Horror. A Spoiler Night, evento especial que acontece no dia 13 de agosto, no parque temático localizado em Vinhedo, na região de Campinas, interior de São Paulo, promete agitar os fãs de mais uma temporada de diversão, entretenimento e “terror” no Hopi Hari.

A Spoiler Night já divulgada pelo Hopi Hari funciona como a abertura oficial da temporada e oferece uma experiência exclusiva antes do início da Hora do Horror ao público geral, que seguirá até novembro. O acesso é limitado a convidados, imprensa, influenciadores e visitantes que adquirirem o ingresso específico para a noite.

A edição deste ano ganha relevância ainda maior por celebrar os 25 anos daquele que é considerado um dos maiores eventos de terror realizados em parques temáticos no Brasil. Inspirada no universo do Halloween, a Hora do Horror transforma completamente o Hopi Hari com personagens assustadores, cenários imersivos e experiências que misturam entretenimento e suspense.

Durante a Spoiler Night , o público será o primeiro a conhecer o enredo oficial da temporada 2026 por meio de um espetáculo inédito preparado especialmente para a abertura. A programação também inclui acesso antecipado às novidades que farão parte da edição comemorativa.

Programação já divulgada

Entre as atrações confirmadas da Spoiler Night estão a Memories Gallery, dedicada à trajetória dos 25 anos da Hora do Horror, painéis sobre os bastidores da produção, workshop de maquiagem temática e o Creatures Lab, espaço que revela como são criados os personagens responsáveis por dar vida ao evento.

Os participantes ainda poderão fazer visitas especiais aos bastidores dos labirintos e palcos, participar de sessões do Escape Room 25, conhecer experiências de realidade virtual de terror e acompanhar apresentações de live action com criaturas espalhadas pelo parque.

A programação prevê também ativações exclusivas de marcas parceiras, lançamento oficial dos produtos e lembranças da temporada, degustação de drinks temáticos, jantar interativo no Saloon, apresentações de DJs e uma ambientação completa com efeitos especiais, trilhas sonoras e intervenções artísticas.

Como lembrança da experiência, cada participante receberá um kit composto por sacochila temática, camiseta oficial, copo personalizado com tirante, credencial de acesso e um Passaporti Vendinovu, que poderá ser utilizado posteriormente conforme as regras estabelecidas pelo parque.

O encerramento da noite promete chamar a atenção com uma parada especial dos monstros, uma experiência surpresa preparada exclusivamente para o evento e uma queima de fogos para marcar o início da temporada comemorativa.

Ingressos disponíveis

Os ingressos da Spoiler Night estão disponíveis no site oficial do parque, em segundo lote por R$ 429,90 , com possibilidade de parcelamento em até dez vezes. Para quem deseja conhecer antecipadamente a Hora do Horror 2026 e acompanhar de perto os bastidores da maior celebração de terror do Hopi Hari, a noite se apresenta como uma experiência única antes da abertura oficial ao público geral.