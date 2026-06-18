Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde que retornou de internação hospitalar por infecção bacterianaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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