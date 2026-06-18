Senador Izalci Lucas elogiou o ministro do STF André Mendonça pela condução do caso Banco Master - Senado Federal

Senador Izalci Lucas elogiou o ministro do STF André Mendonça pela condução do caso Banco MasterSenado Federal

Publicado 18/06/2026 19:04

O líder da Oposição no Congresso Nacional, senador Izalci Lucas (PL-DF), afirmou que a operação contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), compromete o governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o Banco Master já deveria ter sido lida.

As declarações ocorrem após Wagner ter sido alvo da nona fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura fraudes ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A Polícia Federal suspeita que o senador tenha recebido um imóvel e pagamentos de propina por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares.

"A gente não defende acusação sem dar o direito de defesa. Agora, ele vai ter que explicar", avaliou o líder congressista. "Está no DNA do PT a questão da corrupção. Acho que (a operação) compromete o governo, compromete o Lula", afirmou. Izalci também argumenta que a CPMI já tem os requisitos necessários para ser instaurada. "A gente está cobrando constantemente, já deveria ter sido lida", declarou.

O senador elogiou ainda o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela condução do caso Banco Master. O magistrado é relator do processo. "O André Mendonça tem conduzido muito bem essa operação, de forma imparcial, não blinda ninguém. E nós também, aqui da oposição, a gente não tem um bandido de estimação. Se tem alguém que cometeu erro, tem que responder por isso."

Mais cedo, à BandNews, Wagner disse ter relação "praticamente zero" com Vorcaro e negou ter recebido dinheiro do Banco Master. "Não tenho nenhuma relação com Daniel Vorcaro", declarou à emissora. O petista também afirmou que não crê na possibilidade de que Lula peça a sua retirada da liderança do governo e declarou que vai disputar novamente a eleição para senador neste ano.

Além disso, segundo Wagner, Lula lhe telefonou para se solidarizar. "Ele só ligou para dizer: 'Fique firme. Essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança'. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido", afirmou

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse ter confiança nos esclarecimentos de Wagner. "O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade. Os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jaques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência."