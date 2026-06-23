Declaração de Gilmar Mendes ocorre dias após embate público com André MendonçaReprodução / TV Cultura
Gilmar argumentou que o acordo de colaboração premiada deve ser firmado entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o investigado, acompanhado por seus advogados. "Então, aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado", disse.
A fala ocorre dias depois de Gilmar protagonizar um embate público com Mendonça no julgamento de medidas cautelares envolvendo a manutenção da prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro.
Na ocasião, Mendonça disse ter recusado uma proposta de "delação seletiva" no caso Master. Segundo o relator, um advogado do ex-controlador do banco o procurou para tratar de uma colaboração com recortes, mas ele afirmou não aceitar esse tipo de negociação.
Sem afirmar diretamente que o ministro conduz mal o processo, o decano também disse que Mendonça tem uma "tarefa difícil", mas defendeu que a investigação siga uma "métrica" para evitar a repetição de erros do passado, em referência à Operação Lava Jato.
Ao justificar a comparação, Gilmar apontou uma sequência de episódios que, segundo ele, acende um alerta sobre a condução do caso, como vazamentos, divulgação de conversas privadas, prisões de familiares de investigados e a morte de um dos alvos da apuração: Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário".
"São elementos que levam a, pelo menos, uma preocupação e similitudes com o que ocorreu anteriormente", afirmou o ministro
Código de ética e exposição do STF
Segundo Gilmar, Fachin deveria ter buscado maior articulação com os colegas antes de pautar o tema. "Aguardemos, não sejamos tão pressurosos. Eu falei isso para o Fachin, na época", afirmou.
O ministro disse ainda que o presidente do STF tem a obrigação de "conduzir o tribunal" e avaliar o momento adequado para adotar medidas dessa natureza. "Eu acho que o presidente tem a obrigação de conduzir o tribunal, de perceber qual é o momento de tomar as medidas", afirmou.
O decano negou que sua resistência ao código de ética tenha caráter pessoal contra Fachin, mas afirmou que o Supremo estava sob ataque quando o tema foi colocado em discussão. " Somos amigos", disse.
Para Gilmar, a proposta expôs o tribunal em um momento de vulnerabilidade pública, marcado por questionamentos sobre a atuação de ministros.
Transparência de agendas
Em resposta, o decano afirmou que sua agenda é pública e disse não ver problema na divulgação de valores recebidos por magistrados em palestras, eventos e outras atividades.
Críticas a Kassio Nunes Marques em decisão sobre pesquisa
"Eu acho que um caso como esse vai parar no Supremo Tribunal Federal. Se se mantiver essa jurisprudência Kassio Nunes Marques, certamente não é uma jurisprudência que irá se manter", disse Gilmar.
A análise da decisão pelo plenário do TSE foi interrompida após pedido de vista da ministra Estela Aranha, e a suspensão da pesquisa permanece válida até nova deliberação da Corte.
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