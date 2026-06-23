Na rede social X, Flávio Bolsonaro confirmou o pedido - Reprodução / GloboNews

Na rede social X, Flávio Bolsonaro confirmou o pedidoReprodução / GloboNews

Publicado 23/06/2026 14:06

O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), informou que se inscreveu para participar de uma audiência pública promovida pelo governo dos Estados Unidos para "defender o Brasil" da proposta de aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.

A assessoria de Flávio divulgou nesta terça-feira, 23, um requerimento oficial de inscrição feito pelo senador ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) para um depoimento oral em inglês e pessoalmente como testemunha, por cinco minutos.

No documento, ele se identifica como senador da oposição e pré-candidato à presidência da República e diz ter se encontrado pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com outras autoridades americanas.

Ele afirma no documento que pedirá a suspensão da proposta de tarifa e solicita a abertura de uma negociação bilateral. Ele também afirma que a ação beneficiaria o próprio governo brasileiro e recairia sobre os exportadores brasileiros, os importadores americanos, os consumidores americanos e a oposição brasileira.

Na rede social X, o parlamentar também confirmou o pedido. "Vou defender os interesses do povo brasileiro! Vou fazer a minha parte para evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo Lula", escreveu o pré-candidato.

Flávio acrescentou: "Como era de se esperar, Lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas. E a razão é muito simples: ele acredita que isso pode beneficiá-lo nas urnas em outubro, mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras".

A audiência pública será realizada em 6 de julho pelo USTR. Terminou na segunda-feira, 22, o prazo para o envio de solicitações de comparecimento à audiência pública, com resumo do depoimento. O prazo para a definição das medidas termina em 15 de julho.