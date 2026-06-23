Polícia Militar não localizou autor do disparoDivulgação/PMBA
Menino é baleado por colega durante brincadeira com espingarda
Crianças encontraram arma no interior de uma casa
Menino é baleado por colega durante brincadeira com espingarda
Crianças encontraram arma no interior de uma casa
Quem é Edir Macedo, líder da Igreja Universal investigado na Operação Miragem da PF
Investigação apura suspeitas de fraude contábil e financeira envolvendo o Banco Digimais
Homem mata irmão a facadas ao tentar defender mãe em SP
Polícia Civil informou que ele se entregou e irá responder por homicídio
Gilmar Mendes diz que Mendonça cometeu 'erro crasso' em delação de Vorcaro
Ministro do STF criticou colega por receber advogado de banqueiro para tratar de acordo
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h
PF cumpre buscas no Digimais e pede bloqueio de R$ 670 milhões contra Edir Macedo e investigados
Suspeita é de que o banco tenha usado fundos de investimentos para maquiar um rombo bilionário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.