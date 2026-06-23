Polícia Militar não localizou autor do disparo - Divulgação/PMBA

Polícia Militar não localizou autor do disparoDivulgação/PMBA

Publicado 23/06/2026 11:40 | Atualizado 23/06/2026 11:43

Um menino de 12 anos foi baleado acidentalmente por outra criança durante uma brincadeira com uma arma de fogo, em Conceição do Coité, no interior da Bahia, a 224 quilômetros de Salvador. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (22), numa zona rural do município.

Os menores encontraram uma espingarda no interior de uma residência, numa localidade conhecida como Malagão. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a arma falhou em uma primeira tentativa. Em seguida, uma das crianças mirou o armamento para o chão e, nesse momento, o equipamento disparou acidentalmente e atingiu o menino, que estava sentado em um sofá a cerca de dez metros de distância.

A vítima foi inicialmente levada a uma unidade de saúde do município, e seguiu para o Hospital Estadual da Criança (HEC), na cidade de Feira de Santana. Ela teve apenas ferimentos superficiais na região do abdômen, mas os estilhaços causaram lesões em uma das mãos.

A PM apreendeu a arma utilizada, uma espingarda de fabricação artesanal, na casa onde o episódio aconteceu. O equipamento pertence ao proprietário do imóvel, que reside em Sergipe. A corporação realizou rondas e buscas na região, mas não encontrou a criança que fez o disparo.

A ocorrência foi registrada como omissão de cautela. O caso é investigado pela Polícia Civil.