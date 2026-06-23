Caso foi registrado no 50° Distrito Policial (DP), no Itaim Paulista - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado no 50° Distrito Policial (DP), no Itaim PaulistaReprodução / Google Street View

Publicado 23/06/2026 10:45 | Atualizado 23/06/2026 10:50

Um homem não identificado matou o próprio irmão a facadas ao tentar defender a mãe, que estava sendo agredida, nesta segunda-feira (22), na Vila Curuçá, Zona Leste de São Paulo. A Polícia Civil informou que ele se entregou e irá responder por homicídio.

Reinaldo Leandro Teixeira da Silva, de 34 anos, foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina após ser esfaqueado. Ele morreu no hospital após uma parada cardiorrespiratória. Ainda segundo a Polícia, ele teria agredido a mãe, de 53 anos.

Ao presenciar a agressão do irmão, o homem entrou em luta corporal com ele e acabou esfaqueando Reinaldo. A faca usada foi apresentada à polícia quando ele se entregou. Ele foi levado à delegacia com sinais de embriaguez, deu depoimento e permaneceu preso.

Apesar de alegar ter agredido o irmão para defender a mãe, a polícia afirmou que não há provas suficientes que comprovem legítima defesa. A mãe prestou depoimento e afirmou que estava ciente apenas dos danos aos imóveis.

O caso foi registrado no 50° Distrito Policial (DP), no Itaim Paulista.