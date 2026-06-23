Mais da metade dos entrevistados dizem acreditar que Flávio Bolsonaro teve influência na decisão americanaReprodução / Redes sociais
Datafolha: 59% dos brasileiros apoiam classificar PCC e CV como terroristas
Pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 17 e 18 de junho
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