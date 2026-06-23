Ganhador da Mega-Sena receberá R$ 2,8 milhões - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Ganhador da Mega-Sena receberá R$ 2,8 milhõesReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/06/2026 22:44

Uma aposta de Manaus (AM) acertou as seis dezenas do Concurso 3.022 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira, 23, e vai receber o prêmio de R$ 2.813.548,14. Os números sorteados são: 02 - 03 - 08 - 11 - 17 - 22.



A quina saiu para 102 apostas. Cada uma receberá R$ 8.964,74. Já a quadra teve 4.426 ganhadores, com o pagamento de R$ 340,54 cada.



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de quinta-feira, 25, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.





