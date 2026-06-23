Postagens sobre Flávio Bolsonaro se configuravam como propaganda eleitoral negativa antecipadaCarlos Moura / Agência Senado
TSE manda retirar do ar publicações que associavam Flávio Bolsonaro à facção criminosa
Postagens foram feitas por membros do PT que integram o governo Lula
TSE manda retirar do ar publicações que associavam Flávio Bolsonaro à facção criminosa
Postagens foram feitas por membros do PT que integram o governo Lula
Governo e Câmara terão grupo de trabalho para discutir ampliação do Simples, diz relator
Projeto de lei complementar atualiza teto do microempreendedor
Haddad diz que Jaques Wagner atuou contra o Banco Master
Polícia Federal apura se o senador usou seu exercício parlamentar para favorecer a instituição financeira fradulenta
Suspeito preso retirou câmera de jovem que morreu em salto de rope jump, diz polícia
Além dele, os três instrutores estão presos por homicídio doloso qualificado
Datafolha: 59% dos brasileiros apoiam classificar PCC e CV como terroristas
Pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 17 e 18 de junho
Disputa por dinheiro do fundo eleitoral provoca troca de acusações no PSOL
Quatro parlamentares disseram ter tido as candidaturas prejudicadas por desproporcionalidade nos repasses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.