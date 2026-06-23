Haddad disse estar à disposição para depor a favor de Wagner caso seja necessárioEvaristo Sa / AFP
Haddad diz que Jaques Wagner atuou contra o Banco Master
Polícia Federal apura se o senador usou seu exercício parlamentar para favorecer a instituição financeira fradulenta
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