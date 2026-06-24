Imóvel, que possuía quartos para locação, foi interditado - Reprodução / Globoplay

Imóvel, que possuía quartos para locação, foi interditadoReprodução / Globoplay

Publicado 24/06/2026 08:28 | Atualizado 24/06/2026 08:42

Uma pessoa morreu, na madrugada desta quarta-feira (24), após um imóvel desabar no bairro Cangaíba, na Zona Leste de São Paulo. Outra vítima ficou ferida e foi encaminhada a um pronto-socorro.

Segundo a Defesa Civil, chovia no momento do acidente, mas não é possível afirmar que o desabamento tenha sido causado pela tempestade.

O imóvel, que possuía quartos para locação, foi interditado. Pelo menos 37 pessoas foram acolhidas e encaminhadas para abrigos provisórios até que seja definida uma solução de moradia para elas.

Uma nova vistoria deve ser realizada nesta quarta-feira pela Subprefeitura da Penha. As causas do desabamento estão sendo investigadas.