Imóvel, que possuía quartos para locação, foi interditadoReprodução / Globoplay
SP: Homem morre soterrado em desabamento de imóvel durante chuva
Outra pessoa ficou ferida, e moradores foram encaminhados a abrigos provisórios
SP: Homem morre soterrado em desabamento de imóvel durante chuva
Outra pessoa ficou ferida, e moradores foram encaminhados a abrigos provisórios
Durante depoimento, Bolsonaro diz que entregou arma a segurança para conserto
Ex-presidente afirmou à Polícia Civil do DF que a Glock apreendida em blitz apresentava defeito no percussor
Mendonça manda Papuda explicar abordagem para pressionar 'Careca do INSS' a fazer delação
Ministro do Supremo questionou a direção do complexo prisional
Polícia Civil deflagra operação sobre esquema de descontos ilegais no BRB em contas de aposentados
Apuração indica que mais de 3,5 mil contas podem ter sido atingidas, com prejuízo de R$ 5 milhões
Homem invade casa do pai de Daniel Vorcaro e rouba relógio de R$ 1 milhão
Suspeito foi preso em flagrante e todos os bens foram devolvidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.