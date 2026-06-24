Redes públicas usam os resultados da PND para ajudar na contratação de professores para educação de nível básicoTomaz Silva/Agência Brasil
Em comparação com 2025, quando 1.508 municípios e 22 estados aderiram ao chamado Enem dos Professores, a adesão ao exame teve um crescimento superior a 30%.
A PND foi criada para apoiar as redes públicas de estados e municípios a contratarem professores para lecionar na educação básica por meio de seleções próprias – sejam concursos, processos seletivos simplificados ou outros formatos, a partir das notas obtidas pelos candidatos da PND. Os resultados de cada edição do exame têm validade de três anos.
Do total de entes que aderiram ao exame, 615 manifestaram interesse em utilizar os resultados da PND em processos seletivos no ano de 2026.
Entre os estados estão:
- Alagoas;
- Mato Grosso do Sul;
- Paraíba;
- Rio Grande do Norte;
- Rio Grande do Sul;
- Roraima;
- São Paulo;
- Sergipe.
- Belém;
- Belo Horizonte;
- Boa Vista;
- Florianópolis;
- João Pessoa;
- Natal;
- Porto Velho;
- Recife;
- Rio de Janeiro;
- Salvador;
- São Luís;
- São Paulo;
- Vitória.
Inscrições abertas
Podem participar da PND os estudantes concluintes de cursos de licenciaturas, inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, bem como os demais interessados em participar de concurso ou processo seletivo promovido pela União, estados, Distrito Federal e municípios que adotem o resultado da avaliação como etapa de processo de admissão próprio.
Provas
O exame será dividido em dois blocos:
- Formação geral docente: 30 perguntas objetivas e mais uma discursiva, que avalia competências pedagógicas, compreensão de temas da realidade brasileira e mundial, comunicação escrita e raciocínio lógico.
- Componentes específicos: 50 questões objetivas destinadas a avaliar as aprendizagens em uma das 21 áreas de conhecimentos escolhida pelo candidato.
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