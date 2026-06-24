O PSOL tem direito a 2,65% do total de R$ 4,9 bilhões disponíveis do Fundo Eleitoral Divulgação
Saiba quantos milhões o PSOL tem de fundo eleitoral, motivo de briga no partido
Valor põe em xeque os critérios usados para o repasse aos demais candidatos neste ano
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