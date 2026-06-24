Latam comunicou que, apesar dos transtornos, não existe justificativa para agressão sofrida por seus funcionáriosAirbus/Divulgação
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