Tarcísio Sodré soltava 'espadas de fogo' em rua de Sapeaçu, na Bahia - Reprodução / Instagram

Tarcísio Sodré soltava 'espadas de fogo' em rua de Sapeaçu, na BahiaReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 12:31

Um homem de 47 anos morreu após se queimar com fogos de artifício em uma festa de São João. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (23), no munícipio de Sapeaçu, no Recôncavo Baiano.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu quando Tarcísio Sodré Ramos do Nascimento soltava "espadas de fogo" em uma rua do bairro Jaqueira. Segundo informações iniciais, o artefato teria explodido antes de atingir o homem.

Após a explosão, a Polícia Militar foi acionada ao local. A vítima seguiu para uma unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Prefeitura de Sapeaçu manifestou pesar pelo ocorrido e informou que cancelou a programação de festejos juninos de terça-feira.

"A Prefeitura de Sapeaçu, através da Secretaria de Educação, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Tarcísio Sodré, sobrinho da escritora e colaboradora Edelzuite Sodré. Neste momento de dor, toda a gestão municipal se solidariza com familiares e amigos, expressando os mais sinceros sentimentos e rogando a Deus que conceda força e conforto a todos. Em respeito ao luto da família, informamos que os festejos programados para esta noite [terça-feira] estão cancelados. Tarcísio deixará muitas saudades."

Em publicação nesta terça-feira, a Polícia Civil da Bahia destacou que são proibidas "quaisquer condutas relacionadas ao uso, porte, posse, detenção, transporte ou emprego de espadas". As práticas estão enquadradas no Estatuto do Desarmamento e são passíveis de pena de três a seis anos de reclusão, sem possibilidade de concessão de fiança.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão auxiliar nas apurações.