Deolane é sspeita de lavagem de dinheiro para o PCCFoto: reprodução
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Influenciadora está impedida de exercer a advocacia
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Número de equipes e unidades móveis será aumentado
Nego Di é condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Justiça do Rio Grande do Sul também fixou pena pelos crimes de estelionato e uso de documento falso
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Caseiro é preso após confessar assassinato de colega
Suspeito tinha feito um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento de sua própria vítima
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