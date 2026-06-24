Elias Rosa acusou os Bolsonaro de danificarem a economia brasileira para melhorar o capital político delesJúlio César Silva/MDIC
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