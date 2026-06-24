Nego Di foi condenado a quase 15 anos de prisão - Globo/João Cotta

Nego Di foi condenado a quase 15 anos de prisão Globo/João Cotta

Publicado 24/06/2026 19:51 | Atualizado 24/06/2026 19:52

Rio - Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de documento falso. Já a parceira do influenciador, Gabriela Vicente de Sousa teve pena estipulada em 8 anos e 4 meses pelo crime de lavagem de dinheiro. A decisão foi divulgada na terça-feira (23) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

fotogaleria

O ex-integrante do "Big Brother Brasil 21" também recebeu condenação de 1 ano e 15 dias de prisão simples (infração contravencional), em regime inicial semiaberto, pelo crime de promoção de loteria ilegal. Segundo a denúncia, Nego Di ao menos 34 rifas eletrônicas sem autorização legal, divulgadas em perfis nas redes sociais, entre novembro de 2022 e maio de 2024. Ele ofertava prêmios em dinheiro e bens mediante compra de bilhetes.

O influenciador promoveu de forma fraudulenta a rifa de um veículo Porsche Macan, avaliado em R$ 500 mil, além de outros valores em dinheiro, que totalizavam cerca de R$ 650 mil. De acordo com o Ministério Público, a ação afetou cerca de 9.683 pessoas e gerou prejuízo de R$ 185,3 mil.

Com a obtenção dos valores, Dilson e Gabriela atuaram conjuntamente para ocultar e dissimular a origem ilícita de mais de R$ 2,4 milhões por meio de contas de terceiros, operações bancárias e aquisição de bens com aparência de legalidade.

O Ministério Público alegou que o influenciador utilizou documento falso ao divulgar, em rede social, um comprovante de transferência via PIX no valor de R$ 1 milhão para uma campanha solidária em prol de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, quando a operação original teria sido de apenas R$ 100.