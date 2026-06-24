Nego Di foi condenado a quase 15 anos de prisão Globo/João Cotta
Nego Di é condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Justiça do Rio Grande do Sul também fixou pena pelos crimes de estelionato e uso de documento falso
Nego Di é condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Justiça do Rio Grande do Sul também fixou pena pelos crimes de estelionato e uso de documento falso
Vídeo! Michelle Bolsonaro afirma ter sido humilhada por Flávio Bolsonaro
Atrito teria começado após divergência sobre alianças políticas no Ceará, segundo a ex-primeira-dama
Caseiro é preso após confessar assassinato de colega
Suspeito tinha feito um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento de sua própria vítima
MEC: queda do analfabetismo no Brasil é ligada a políticas na educação
Ministro da Educação atribui resultado a ações federais e à retomada da EJA
A cada visita de um Bolsonaro à Casa Branca, quem paga a conta é o povo, diz ministro
Elias Rosa atribuiu aos parentes do ex-presidente a responsabilidade pela aplicação de tarifas do governo dos EUA contra o Brasil
Prova Nacional Docente tem adesão de mais de 2 mil redes de ensino
Mais de 600 estados e municípios pretendem usar resultado neste ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.